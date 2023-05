Bisher rund 1000 Produkte bestellt Macht sich das Saarland mit seinem neuen Souvenir lächerlich?

Danach erst wurde bemerkt, dass die Saarschleife bei Mettlach spiegelverkehrt in der Skulptur abgebildet ist. Zudem zeigt die Abtei Tholey eine Reihe eckiger Fenster, obwohl diese in Wirklichkeit oben abgerundet sind. Was sagt die Geschäftsführerin der Tourismus Zentrale Saarland, Birgit Grauvogel, dazu? „Das Saarvenir ist ein kleines Kunstwerk und keine originalgetreue Nachbildung der Sehenswürdigkeiten.“