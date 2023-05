Porträt Abschied nach mehr als 30 Jahren: Sabine Plate-Betz verlässt die VTU

Arbeitsrecht, Gesetze und Vorschriften am Arbeitsplatz: Bei all diesen Themen kam in den vergangenen drei Jahrzehnten niemand an Sabine Plate-Betz vorbei. Stets war sie rührig um sämtliche Anliegen der 554 Mitglieder der Unternehmervereinigung VTU (Vereinigung Trierer Unternehmer) bemüht. Eine Frau mit Ecken, Kanten und – wenn es der Sache dient – keinem Konflikt aus dem Weg gehend, hat die 58-jährige Geschäftsführerin an vielen Stellen die Strippen gezogen – oft dynamisch-emsig, aber häufig auch im Hintergrund zahlreicher Stiftungen und Kreise, von denen viele nur wenig mitbekommen.