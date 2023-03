Nebeneinkünfte seit 2021 im Detail Insgesamt 792.961,43 Euro: Das sind die Nebeneinkünfte von Sahra Wagenknecht

Am meisten Geld bekam Wagenknecht demnach vom Frankfurter Campus Verlag, in dem sie im April 2021 ihr Buch „Die Selbstgerechten“ veröffentlichte, eine Abrechnung mit den „Lifestyle-Linken“, denen Gendersternchen wichtiger sei als sozialer Zusammenhalt. Das Buch fand sich zeitweise in den Bestseller-Listen der Republik.