Berlin Vor 30 Jahren kam das Ende der Mauer – überraschend, aber nicht ohne Vorgeschichte. Proteste in der DDR, Massenausreisen und politische Veränderung gingen voraus. Im Herbst 1989 spitzte sich die Lage zu.

19. Januar 1989: DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker weist westliche Forderungen nach einem Abriss der Berliner Mauer zurück: „Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind“, sagt er.

7. Mai: Nach den Kommunalwahlen decken unabhängige Bürgergruppen Manipulationen bei den Ergebnissen auf. Viele tragen ihren Protest auf die Straße. In Leipzig, später auch in Berlin. Sie sind der Vorläufer zu den Massendemonstrationen im Herbst.

19. August: Beim sogenannten Paneuropäischen Picknick im ungarischen Sopronpuszta flüchten 600 DDR-Bürger spontan in den Westen. Die ungarisch-österreichische Grenze war damals aus Anlass einer geplanten Friedensdemonstration oppositioneller Aktivisten kurz geöffnet worden.

4. September: In Leipzig versammeln sich an einem Montag über 1000 Menschen vor der Nikolaikirche und fordern unter anderem Reisefreiheit. Daraus entstehen die Montagsdemonstrationen.

10. September: Ungarn kündigt an, seine Grenze nach Österreich für DDR-Bürger zu öffnen. Bis Ende Oktober gelangen so etwa 50 000 Menschen in die Bundesrepublik.