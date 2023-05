Jungfernfahrt an Muttertag Mit 600 Passagieren unterwegs – größtes Passagierschiff auf der Mosel startet bald ab Trier

Trier · Die „River Dream“ läuft am kommenden Sonntag erstmals unter neuer Flagge aus. Was das Event-Schiff so besonders macht und warum die Verantwortlichen der Gebrüder Kolb wieder auf bessere Zeiten für die Personenschifffahrt in der Region hoffen.

12.05.2023, 07:35 Uhr

Sind stolz, das größte Passagierschiff auf der Mosel betreuen zu dürfen: Ludwig und Ribana Vögele. Foto: Sabine Schwadorf

Wer auf die „River Dream“ steigt, spürt gleich Gala- und Luxushotel-Atmosphäre. Das derzeit größte Passagierschiff auf der Mosel mit Platz für bis zu 600 Gäste und Station in Trier wird von hier aus zur Jungfernfahrt am Muttertag erstmals unter neuer Flagge auslaufen. Zwar bereits im Jahr 2002 gebaut, versprüht das Event-Schiff mit Spiegeldecken und Kristallleuchtern sowie den zwei Etagen samt Oberdeck und Barrierefreiheit samt Aufzug jede Menge Glanz und Glamour.