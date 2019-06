Schülergenossenschaften : Start-up mit Limo und Brezeln

EXTRA

In der Region Trier gibt es derzeit drei Schülergenossenschaften. Die erste im Land wurde sogar in Neuerburg gegründet. Partnergenossenschaften sind die Volksbank Bitburg eG und die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG in Wittlich.

Schülergenossenschaft der IGS Salmtal: SalmTalente heißt die Schülergenossenschaft an der Integrierten Gesamtschule Salmtal. Die genossenschaftlich organisierte Firma der Schule hat unter anderem im vergangenen Jahr einen Laden in der Wittlicher Innenstadt für vier Wochen gemietet, um dort ihre selbst hergestellten Produkte zu verkaufen. Das Schülerfirma-Konzept der IGS Salmtal wurde 2015 mit dem Nikolaus-Koch-Preis im Rahmen des Ideen- und Förderwettbewerbes „Passt!“ ausgezeichnet. Die Schülergenossenschaft wurde im Rahmen der Berufserkundung am 19. Juli 2015 gegründet. Ziel ist es, nachhaltige Produkte herzustellen.

Schülergenossenschaft der Sankt-Matthias-Schule Bitburg: Gegründet wurde die Bitgeno eSG am 19. Mai 2015. Als Geschäftszweck haben die Initiatoren Schulverpflegung gewählt, da der Backwarenverkauf an der Schule übernommen wurde. Das Schülergenossenschaftsprojekt hat die Volksbank Bitburg begleitet und vorgestellt. Zurzeit hat die eSG 60 Mitglieder und etwa 15 Mitarbeiter.

Schülergenossenschaft der Grund- und Realschule plus Neuerburg: Die Eifelgeno eSG ist am 7. Februar 2014 als erste Schülergenossenschaft in Rheinland-Pfalz gegründet worden. Die Volksbank Eifel eG ist die Partnergenossenschaft von EifelGeno eSG. Die Schüler verkaufen in den Pausen ihrer Schule Brötchen an Schüler und dies tun sie im Rahmen einer Schülergenossenschaft.