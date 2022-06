Nordhessen : Polizei: Zwei Menschen durch Schüsse im Supermarkt in Schwalmstadt getötet

Schwalmstadt Zwei Menschen sind durch Schüsse in einem Lebensmittelmarkt in einer Stadt in Nordhessen gestorben. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort.

In einem Lebensmittelmarkt im nordhessischen Schwalmstadt sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die genauen Hintergründe seien derzeit noch nicht bekannt. „Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht“, hieß es.

Polizei war mit starken Kräften im Einsatz