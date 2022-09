Brauerei : Bier-Gold für Trierer Pale Ale

Gold für Sebastian Nguyen, Brauerei- und Vertriebsleiter des Trierer Kraft Bräu, und seine Bierspezialität „Seb's Pale Ale“: Er gewinnt den begehrten European Beer Star 2022. Warum die Auszeichnung nicht nur eine zusätzliche Plakette für Triers erste Hausbrauerei ist.

Auch wenn in München derzeit beim Oktoberfest das Bier in rauen Mengen fließt, so ist der Bierwettbewerb European Beer Star zur Messe drinktec in der bayerischen Landeshauptstadt doch eher ein Verkostungsevent. Seit 2004 vergibt der Verband Private Brauereien seine Auszeichnung, so dass der European Beer Star inzwischen zu einem der bedeutendsten Bierwettbewerbe weltweit geworden ist – mit erfolgreicher regionaler Beteiligung: So hat Seb’s Pale Ale der Trierer Kraft Bräu Brauerei bei der Preisverleihung Gold errungen.