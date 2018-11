später lesen . Seehofer schickt Maaßen in einstweiligen Ruhestand Teilen

>Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) versetzt den umstrittenen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen mit sofortiger Wirkung in den einstweiligen Ruhestand. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Sicherheitskreisen in Berlin.