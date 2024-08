Attacke in Siegen Frau greift in Bus Fahrgäste mit Messer an - Fünf Verletzte

Siegen · Eine Frau hat am Freitagabend in Siegen in einem Bus mehrere Fahrgäste mit einem Messer angegriffen. Fünf Fahrgäste wurden verletzt, drei davon lebensgefährlich. Der Polizei liegen keine Erkenntnisse über einen Terroranschlag vor.

30.08.2024 , 22:03 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch