Ernährung So findet man regionale Lebensmittel

Antworten auf diese und andere Fragen zu Lebensmitteln und gesunder und nachhaltiger Ernährung finden Interessierte in der Zeit von Samstag, 1. April, bis Sonntag, 30. April, an einem Infotisch bei der Verbraucherzentrale in Trier. Neben Anschauungsmaterial gibt es dort auch ein Merkblatt zum Mitnehmen, das Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt.