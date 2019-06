Parteien : Genossen suchen Nachfolger für Barley

Trier So langsam beginnt bei der regionalen SPD die Suche nach Kandidaten für die Bundestagswahl. Und ein paar Würfel sind schon gefallen.

Sechs Jahre lang hat Barley die Region im Bundestag vertreten, legte dort in erstaunlich kurzer Zeit eine steile politische Karriere hin. Zuletzt war sie Bundesjustizministerin. Eine einflussreiche Repräsentantin für die Belange der Region. Doch wer folgt Katarina Barley, wenn sie ab der kommenden Woche in Brüssel aktiv ist und nicht mehr in Berlin?

Spätestens bei der nächsten Bundestagswahl soll sich das nach dem Willen der Genossen natürlich wieder ändern. Nur: Wer soll’s wo richten? Ein Problem ist, dass der Wahltermin noch nicht hundertprozentig feststeht. Geht in der großen Koalition alles glatt, wird der neue Bundestag im Herbst 2021 gewählt. Und wenn die Koalition vorher platzt, was zumindest der Eifeler SPD-Landtagsabgeordnete Nico Steinbach für ziemlich wahrscheinlich hält? „Dann müssen wir vorbereitet sein“, sagt Steinbach.

„Seine“ SPD machte im Vorfeld der letzten Bundestagswahl mit einer ungewöhnlichen Aktion sogar bundesweit auf sich aufmerksam: Die Bitburg-Prümer Sozialdemokraten hatten per Stellenanzeige einen Kandidaten gesucht. Am Ende machte der damals 32-jährige Aachener Maschinenbauingenieur Jan Pauls gegen zwei Mitstreiter das Rennen. Bei der Bundestagswahl im September 2017 verlor Pauls allerdings klar gegen seinen CDU-Kontrahenten Patrick Schnieder.

Dennoch könnte es Jan Pauls in dieser Legislaturperiode noch nach Berlin schaffen. Nach der SPD-Landesliste wäre er der übernächste Nachrücker. Sollten also weitere rheinland-pfälzische Genossen ihr Mandat vorzeitig zurückgeben, säße eines Tages womöglich Pauls im Bundestag.

Ähnlich äußert sich auch Steinbachs Vulkaneifelkreis-Kollege, Jens Jenssen. „Wir haben viele politische Talente in der Eifel“, sagt Jenssen, daher sei es ihm wichtig, die Auswahl in einem offenen und transparenten Verfahren zu treffen.

Und was ist Stand der Dinge in Barleys Heimatwahlkreis Trier? „Wir machen keine öffentliche Ausschreibung. Diese Not haben wir nicht“, kann sich Vorsitzender Sven Teuber einen kleinen Seitenhieb Richtung Eifel nicht verkneifen. Bis Anfang August könnten sich potenzielle Bewerber für eine Kandidatur bei ihm melden, sagt Teuber. Danach würde mit der Trier-Saarburger SPD geschaut, ob es einen gemeinsamen Vorschlag gebe. Ob der 36-jährige Landtagsabgeordnete selbst seinen Hut in den Ring werfen wird, ließ Teuber am Mittwoch offen. „Da kann sich jeder bewerben“, sagte er auf die entsprechende Frage unserer Zeitung.