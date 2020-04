Corona-Krise : So nähen Sie sich Ihre eigene Maske

Berlin Viele Menschen nähen sich derzeit Helfer, um andere vor dem Coronavirus zu schützen. Der Volksfreund erklärt, was Sie jetzt über die Mundbedeckungen wissen müssen und wie man sie selbst herstellt.

Modischer Mundschutz mit Blümchen, Streifen oder in knalligen Farben scheint in der Coronavirus-Pandemie auch in Deutschland populärer zu werden – sich selbst kann man mit einem simplen Stück Stoff vor Mund und Nase aber kaum vor einer Ansteckung schützen. Auch die kürzlich gestartete Initiative #maskeauf von Prominenten wie Sängerin Lena Meyer-Landrut, Satiriker Jan Böhmermann und Moderatorin Anne Will betont, dass es darum geht, andere Menschen vor den eigenen, womöglich infektiösen Tröpfchen zu schützen.