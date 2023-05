Gesundheit „Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute“

Schon bei der kleinsten Anstrengung bleibt die Luft weg. Was steckt dahinter? Kann man operiert werden, wenn die Niere schwach ist und es schon eine Herz-OP gab? Pausenlos klingelte das TV-Telefon. Unsere Leserinnen und Leser nutzten den speziellen Service des Trierischen Volksfreunds und sprachen persönlich mit Medizinern am TV-Telefon. Hier eine Auswahl an Fragen und Antworten: