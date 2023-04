Gastronomie Die besten Hotelfachleute im Land kommen aus der Region

Mehr als 100 geladene Gäste zum Gala-Abend bewirten, überzeugen und mit Wissen begeistern: Diese Aufgabe hatten die besten Auszubildenden in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen in Mainz zu bewältigen mit dem Ansporn, den Titel des Landesmeisters oder der Landesmeisterin zu erringen. Der Branchenverband Dehoga will bei den sogenannten Landesjugendmeisterschaften das Ansehen des Gastgewerbes und seine Ausbildungsberufe in der öffentlichen Wahrnehmung weiter stärken sowie das Image der Branche fördern.