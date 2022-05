Handwerk : „Die Risikofaktoren sind enorm!“

Trier Der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) fordert mehr Wertschätzung für die berufliche Bildung.

„Mir geht das Herz auf!“ Handwerkskammerpräsident (HWK) Rudi Müller ist nach sieben Jahren Planungs- und Bauzeit sichtlich stolz auf die Einweihung des neuen Bildungszentrums der HWK Trier. Für rund 44 Millionen Euro (Bund: 18,5 Millionen Euro, Land: 12,9 Millionen Euro, Eigenanteil: 12,5 Millionen Euro) ist ein neues Markenzeichen für die berufliche Aus- und Weiterbildung im regionalen Handwerk entstanden, das auch bundesweit seinesgleichen sucht: Denn es ist das erste Bildungszentrum in Passivhausbauweise, in dem „die Lehrlinge an der Bauhülle und der Photovoltaikanlage auf dem Dach das Gelernte gleich in der Praxis erleben können“.

SCHWANNECKE: Klar ist schon jetzt, dass das aktuelle Fachkräftereservoir in Deutschland in Zukunft nicht ausreichen wird, um die Bedarfe aller Branchen zu decken. Aus Sicht des Handwerks braucht es ganz klar noch wesentlich stärkere Anstrengungen, um die Attraktivität der beruflichen Bildung zu steigern und sie gleichwertig zur akademischen Bildung zu unterstützen und zu fördern. Es braucht ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, damit handwerkliche Berufe endlich die Anerkennung erfahren, die sie verdienen.

SCHWANNECKE: Die Gründe für den Nachwuchsmangel im Handwerk liegen zum einen in der demografischen Entwicklung und zum anderen im weiter anhaltenden Trend zu Abitur und Studium. Das Bildungsmantra der vergangenen Jahrzehnte, wonach vor allem ein akademischer Abschluss beruflichen Erfolg und gesellschaftliche Anerkennung bringen werden, hat für viele Jugendliche und vor allem auch deren Eltern eine Ausbildung wenig attraktiv erscheinen lassen. Dass dies ein fataler Irrtum ist, muss in den Köpfen erst einmal ankommen. Dafür brauchen wir ein gesellschaftliches Umdenken hin zu mehr Wertschätzung für das Handwerk. Und wir brauchen eine neue Bildungspolitik, die den akuten Ausbildungsmarkt- und Arbeitsmarktherausforderungen gerecht wird.

SCHWANNECKE: Allgemein – und erst recht in diesen Tagen – gleichen Konjunkturausblicke dem sprichwörtlichen Blick in die Glaskugel. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte wieder an Fahrt aufnimmt. Die Risikofaktoren bleiben aber enorm: Die hohen Preissteigerungen bei Materialien und Energie – nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg – beeinträchtigen die Produktion in den Betrieben und dämpfen die Nachfrage nach handwerklichen Waren und Dienstleistungen. Und was der Corona-Herbst bringt, wissen wir heute auch noch nicht.