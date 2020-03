Geusndheit : Mundschutz zum Schutz der anderen

Trier Sollen alle Masken tragen? Hausärzte bitten darum, Schutzausrüstung zu spenden.

Sollen in Deutschland künftig alle Menschen in der Öffentlichkeit einen Mundschutz tragen? Auf diese Frage kennt der Trierer Apotheker Michael Raber nur eine Antwort: „Ja.“ Einen solchen Schutz beim Verlassen des Hauses zu tragen, sei eine absolut sinnvolle und wichtige Maßnahme, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, sagt er. Man schütze sich selbst vor Anniesen oder Anhusten durch andere, man schütze andere, falls man plötzlich niesen oder husten müsse und der Mundschutz verhindere die Übertragung von Viren über die Mund- oder Nasenschleimhäute, wenn man sich ins Gesicht fasse. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes müsse so selbstverständlich werden wie das Tragen von Mütze oder Handschuhen, sagt er. Dafür reiche sich einfach einen Schal vor Mund und Nase zu binden, wenn man das Haus verlasse. Man könne sich auch selbst einen solchen Schutz nähen etwa aus alter Bettwäsche. Das sei zwar kein professioneller Schutz, der medizinischen Ansprüchen genüge, aber ein selbstgenähter Schutz sei besser als gar keiner. Das sieht auch der Berliner Virologe Christian Drosten so. Es könne sinnvoll sein, Masken in der Öffentlichkeit zu tragen, etwa beim Einkauf im Supermarkt. Der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis, sieht eine Pflicht, einen Mundschutz in der Öffentlichkeit zu tragen, skeptisch. Es gebe keine Belege, dass einfache Mund-Nasen-Schutzmasken das Risiko einer Ansteckung wirklich minimieren, wenn Gesunde diese Masken trügen. Allerdings: „Die Masken verhindern das unbewusste Anfassen der eigenen Nase oder des Mundes. Aber zugleich können sie ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen und somit dazu verleiten, die allgemeinen Hygienemaßnahmen zu vernachlässigen“, so Matheis. Ähnlich argumentierte gestern auch der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert. Das Tragen eines Mundschutzes sei eine freiwillige Entscheidung.