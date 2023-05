Grenzgänger im Homeoffice Der Countdown läuft: Welche Sozialversicherung gilt für Luxemburg-Pendler?

In wenigen Wochen, am 30. Juni, laufen die EU-weiten Übergangsfristen zur Sozialversicherung aus. Bis dahin können Grenzgängerinnen und Grenzgänger noch unbegrenzt im Homeoffice arbeiten, ohne befürchten zu müssen, dass bei der Überschreitung der nach europäischem Recht festgesetzten Schwelle von über 25 Prozent der Arbeitszeit der oder die Versicherte in die Sozialversicherung des Wohnsitzlandes wechselt – also in den meisten regionalen Fällen aus dem Luxemburger ins deutsche System.