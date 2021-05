Mainz/Trier : SPD stellt Regierungsteam vor – mit einer Thalfangerin?

Mainz/Trier Die Triererin Malu Dreyer bleibt Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Und dahinter? Wer die neun Minister sind, die das Land in der Ampelkoalition bis 2026 führen, bleibt weitgehend ein Geheimnis.

Noch. Heute stellen die Sozialdemokraten die Namen vor, die sie ins künftige Kabinett schicken. Überraschungen? Nicht ausgeschlossen! Beim Personal gilt Chefin Dreyer als Wundertüte. 2016 stellte die Triererin mit Bildungsministerin Stefanie Hubig und Wissenschaftsminister Konrad Wolf zwei Kabinettsmitglieder vor, die zuvor kein Beobachter auf dem Radar hatte. Klar ist bislang: Wolf gehört der künftigen Landesregierung nicht mehr an, verkündete seinen Rückzug, nachdem sein Haus im neuen Zuschnitt nahezu aufgelöst ist. Ihre Ämter behalten dürften Roger Lewentz (Inneres), Doris Ahnen (Finanzen) und Stefanie Hubig (Bildung).

Eine Frau aus Thalfang (Kreis Bernkastel-Wittlich) soll dabei in Hubigs Haus aufrücken. Bettina Brück soll nach Informationen unserer Zeitung und der „Rheinpfalz“ neue Bildungsstaatssekretärin werden und auf Hans Beckmann folgen. Der 53-jährigen SPD-Landtagsabgeordneten danken die Genossen mit dem Aufstieg die Loyalität im Parlament, in dem sie gegen Attacken der Opposition stets die Bildungspolitik von Hubig verteidigt. Gestern sickerte durch, dass Brück zu einem längeren Gespräch in der Staatskanzlei weilte.