Landtagswahl : „Baldauf ist ein Alles-Schlecht-Redner“

„Wie eine leckere Suppe ohne Salz“: Malu Dreyer redet beim digitalen SPD-Parteitag via Video zu den Genossen in Rheinland-Pfalz . Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Landes-SPD setzt im Wahlkampf auf Dreyer, kostenlose Laptop-Leihe und will die CDU hart attackieren.

SPD-Landeschef Roger Lewentz trägt einen Malu-Button am Anzug, trommelt laut für den Wahlsieg, Ministerpräsidentin Dreyer ruft feurig zum Zusammenhalt in Krisen-Zeiten auf. Eigentlich, ja eigentlich, wirkt beim Parteitag der rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten alles wie gewohnt. Und doch ändert das Coronavirus alles.

Beim ersten digitalen Parteitag der rheinland-pfälzischen SPD sitzt nur das Präsidium der Genossen in der Halle 45 in Mainz, einem alten Industriebau mit riesigen Graffiti an den Wänden. 300 Delegierte hocken dagegen zu Hause in Trier, Morbach, Wittlich, Bitburg, Daun und verfolgen das Geschehen am Bildschirm. „Ein Parteitag ohne Delegierte ist wie eine total leckere Suppe ohne Salz“, sagt Dreyer, während sie in eine Kamera schaut und zu den Genossen spricht, die gar nicht im Saal sitzen.

In einer kämpferischen Rede fordert die Ministerpräsidentin, Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen und kleine Krankenhäuser zu erhalten.„Wir wehren uns gegen eine Ökonomisierung des Gesundheitssystems“, sagt Dreyer. Rheinland-Pfalz helfe kleinen Kliniken regelmäßig mit viel Geld. Die CDU? „Die macht es sich mega-leicht und spielt ständig die Schallplatte mit dem Riss, die Landesregierung sei schuld an der schweren Situation der Krankenhäuser.“ Der Union wirft sie Feigheit vor, „nicht gegen die Fallpauschalen einzutreten, die die kleinen Kliniken in der Fläche nicht erhalten“. Dreyer fordert die Übernahme von Betriebskosten der Kliniken. Von der CDU verlangt sie, gemeinsam mit der SPD für flächendeckende Tarifverträge für Verkäufer und Pfleger und „mit Wucht“ für die Verlängerung des Kurzarbeitergelds auf 24 Monate einzutreten.

Dreyer lobt auch das eigene Corona-Krisenmanagement. Rheinland-Pfalz habe alle Planstellen an Schulen mit ausgebildeten Lehrern besetzt und in den Ferien eine Sommerschule angeboten. Künftig wolle die SPD es Kindern aus einkommensschwachen Familien ermöglichen, neben Schulbüchern einen Laptop kostenlos auszuleihen. „Wir wollen nicht, dass nur Kinder wohlhabender Familien einen Laptop im Rucksack haben“, sagt Dreyer.