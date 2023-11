Nach Parteitag SPD-Vize nach Parteitag: „Müssen aufhören, es allen recht machen zu wollen“

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat ihre Partei nach dem Delegiertentreffen am Wochenende dazu aufgerufen, „mit unseren Botschaften und in unserer Kommunikation noch klarer zu werden“. Man müsse als SPD den Weg fortsetzen, „eindeutige Signale zu senden“. Als Beispiel nannte die 48-Jährige in Mainz die Aussagen des Bundeskanzlers in einem Interview mit dem „Spiegel“, in dem Olaf Scholz Abschiebungen in großem Stil angekündigt hatte. Man müsse als SPD aber auch aufhören, es „allen recht machen zu wollen“.