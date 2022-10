„Wir unterstützen dich, Wladimir“ : Russe aus Merzig wirbt mit Video für Kreml-Chef Putin – jetzt ermittelt der Staatsschutz

Er scheint ein flammender Anhänger des russischen Präsidenten zu sein: Ein Mann, der im Saarland lebt, feiert Wladimir Putin im Netz. Der Beitrag wird auf Twitter etliche Tausend Male angeschaut. Jetzt ermitteln Staatsschutz und Staatsanwaltschaft.

Russische Video-Botschaft auf Twitter sorgt für Entrüstung im Netz

Aus dem Russischen übersetzt, heißt es in seinem Film: „Ich lebe in Deutschland: Aber ich will zu unserem Präsidenten sprechen, zu meinem Präsidenten. Soll Gott ihm Erfolg und Gesundheit geben und auch alles Gute. Wir sind alle bei ihm.

Video hat rund 45 000 Aufrufe auf Twitter – Nutzer fordert zur Selbstjustiz auf

Mittlerweile erreichte die Videosequenz an die 45 000 Aufrufe allein in einem einzigen Beitrag bei Twitter. Hunderte Male wurde der Tweet dort kommentiert – in seiner Muttersprache, oft auf Englisch, Deutsch, sogar in Französisch. „Warum lebt er in Deutschland, wenn es in Russland so toll ist?“, fragt ein Kommentator. Einer der verhalteneren Einträge in diesem Zusammenhang. Ein anderer Schreiber, der in seinem Profilbild mit der gelb-blauen Nationalflagge seine Sympathie für das ukrainische Volk ausdrückt, begibt sich indes auf rechtliches Glatteis: Er fordert zur Selbstjustiz auf, den Videoverfasser mit einem Kopfschuss zu exekutieren.