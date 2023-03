Industrie ArcelorMittal: Stahlriese auf Einkaufstour in der Region

Angesichts des Stahlgiganten ArcelorMittal ist das kleine Föhrener Unternehmen Italpannelli Deutschland lediglich ein kleiner David. Doch der seit 2014 in der Region ansässige Industriebetrieb mit rund 70 Beschäftigten produziert ein Produkt, auf das es der Industrie-Riese mit allein in Deutschland 8.400 Beschäftigten und einem Umsatz von acht Milliarden Euro abgesehen hat: Sandwichpaneele für die Baubranche. Deshalb hat ArcelorMittal zugeschlagen und Italpannelli in Föhren (Kreis Trier-Saarburg) aufgekauft. Kaufpreis: keine Aussage. Schätzung: ein Millionenbetrag. „Sandwichpaneele sind ein großer Wachstumsmarkt, der stärker als erwartet wächst und in dem wir großes Potenzial sehen“, sagt Lars Pfeiffer, Geschäftsführer der ArcelorMittal Construction für Nordosteuropa. Um einen Kundenradius von bis zu 800 Kilometer bis nach Belgien, Niederlande oder Frankreich abzudecken, sei das Föhrener Unternehmen ein guter Griff.