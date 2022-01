Starke Regenfälle : Steigende Pegel: So ist die Hochwasserlage in der Region

Update Region Die Wasserstände von Mosel, Sauer und Kyll steigen an. Die Lage ist derzeit unter Kontrolle. Aber in manchen Orten musste die Feuerwehr bereits in den Einsatz.

An den Flüssen der Region steigen die Wasserpegel. Insgesamt sei die Lage aber nicht beunruhigend, so das Stimmungsbild in den Orten der Region. ein Überblick, was bisher geschah.

Pegelstand in Kordel

In Kordel (Landkreis Trier-Saarburg) steht der Pegel derzeit bei 3,42 Meter (Stand: 11:15 Uhr). Ab einem Pegel von 3,70 Meter müsste mit dem Hochwasserschutz begonnen werden. Ortsbürgermeister Medard Roth war bereits in der Nacht unterwegs, um die Pegelstände der Kyll im Auge zu behalten. „Weil ja ergiebige Regenfälle gemeldet wurden.“ Aber bis zum Morgen sei die Lage ruhig geblieben. „Die Tendenz ist so, dass in den nächsten Stunden der Dauerregen in Schauer übergeht, und dass es mehr Unterbrechungen geben wird.“ Deshalb rechnet Roth nicht mit dem Schlimmsten: „Die Feuerwehr ist in Alarmbereitschaft versetzt worden, wir sind wachsam. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Situation sich eher beruhigt.“

Kein extremes Hochwasser in Trier-Ehrang

Ein Ort der letztes Jahr besonders betroffen war, war Trier-Ehrang, durch den die Kyll ebenfalls fließt. Ortsbürgermeister Bertrand Adams sieht die Hochwassersituation derzeit aber nicht als kritisch an. „Die Lage ist entspannt im Moment. Das ist Normalfall, was derzeit da draußen passiert.“ Es seien bislang noch keine Warnungen eingegangen, er rechne auch nicht damit, dass da noch etwas komme.

Leichte Überschwemmung in Ralingen

In Ralingen (Landkreis Trier-Saarburg) steht derzeit der Radweg an der Ralinger Mühle unter Wasser, berichtet Ortsbürgermeister Alfred Wirtz. Das sei bei Hochwasserständen aber normal und kein Grund zur Beunruhigung. „Unsere Feuerwehr hat einen Notfallplan und ist vorbereitet.“ Aber ausgehend von der Niederschlagsmenge, die prognostiziert worden sei, vermutet Wirtz erst einmal keine größere Gefährdung für seine Ortsgemeinde.

Wasser auf der Fahrbahn in Trier-Zewen

In Trier-Zewen waren am Morgen bereits Einsatzkräfte der Feuerwehr wegen des Hochwassers im Einsatz. Das berichtet die Integrierte Leitstelle in Trier. Demnach ist der Zewener Bach über die Ufer getreten und hatte die Fahrbahn der Meierstaße überflutet. Von dort wurde am Morgen auch gemeldet, dass Keller vollgelaufen sind.

Hochwasser in Wittlich-Wengerohr

Starke Regenfälle führten am Vormittag zu Überflutungen im Gewerbegebiet Wittlich-Wengerohr im Kreis Bernkastel-Wittlich. Die Felder, die an das Gewerbegebiet Wittlich-Wengerohr angrenzen, konnten das Regenwasser nicht mehr aufnehmen. Dadurch drohten die Wassermassen Teile des Gewerbegebietes zu überfluten. Durch mobile Wasserbarrieren konnten die Einsatzkräfte die Regenmassen umleiten und dadurch die Gebäude in der Belinger Straße schützen.

Der Lieserpegel steht – bei Plein gemessen – nach letztem Stand gegen etwa 10 Uhr bei 1,63 Meter. Stephan Christ, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land sagt: „Kritisch werden zwei Meter, darauf sind wir aber vorbereitet. Einige Einheiten sind schon im Einsatz, andere sind in Einsatzbereitschaft.“ In Rivenich schützt derzeit die Freiwillige Feuerwehr die Moselstraße, dort seien auch bereits Sandsäcke ausgebracht, sagt Christ. Weiter: „In Niederkail sind wir im Einsatz am Kailbach.“ Ohne Sandsäcke stünde das Wasser schon in Häusern, sagt der VG-Wehrleiter. Bei der Salm in Eisenschmitt und Bruch habe die Feuerwehr noch Luft. Sandsäcke seien noch keine ausgebracht, aber die Freiwillige Feuerwehr beobachte die Lage weiter. Insgesamt sei die Lage aber noch nirgends kritisch. „Es wird noch weiter regnen bis zum Abend. Wir hoffen, dass die Pegel, wenn, dann nur noch leicht steigen und sonst stagnieren.“