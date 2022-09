Corona-Regeln : Streit um Testpflicht für infizierte Schüler: Land kündigt Widerstand gegen Lauterbach-Pläne an

Falls das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft tritt, müssen infizierte Schüler vor der Rückkehr in die Schule einen negativen Test vorlegen. Foto: dpa Foto: dpa/Matthias Balk

Trier Falls das neue Infektionsschutzgesetz wie geplant ab 1. Oktober in Kraft treten soll, müssen Corona-infizierte Schüler vor der Rückkehr in die Schule einen negativen Test aus dem Testzentrum vorlegen. Daran gibt es heftige Kritik: Schüler dürften nicht schlechter gestellt werden als Erwachsene. Auch an der FFP2-Maskenpflicht gibt es Zweifel.