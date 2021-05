Wirtschaft : Streitthema in Europa: Amazon und die Steuern

Trier/Luxemburg Der Europäische Gerichtshof entscheidet voraussichtlich am 12. Mai darüber, ob Amazon 250 Millionen Euro Steuern an Luxemburg nachzahlen muss. Die EU-Kommission hatte den Konzern 2017 dazu verdonnert, weil das Großherzogtum ihm illegalerweise Steuern auf einen Großteil seiner Gewinne erlassen haben soll.

Was aber nicht stimmt, ist die viel zitierte Behauptung, Amazon versteuere seine Gewinne gar nicht in Deutschland. So bestätigt beispielsweise ein Zeitungsbericht der Augsburger Allgemeinen Zeitung, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen der schwäbischen 4000-Einwohner-Gemeinde Graben von 750 000 Euro auf 1,5 Millionen Euro verdoppelt haben, nachdem der Konzern dort 2011 sein Logistikzentrum eröffnet hat. Im Haushalt 2020 hat Gaben mit mehr als 1,8 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert. Auf TV-Anfrage beim ältesten deutschen Amazon-Standort in Bad Hersfeld ist ein Sprecher der Stadtverwaltung dem US-Konzern gegenüber ebenfalls wohl gesinnt. Amazon sei seit 1999 ein wichtiger Gewerbesteuerzahler und Arbeitgeber. Inzwischen arbeiteten in der Region mehr als 3500 Menschen für den Konzern. Dieser habe inzwischen nicht nur selbst zwei Lager in Bad Hersfeld, sondern auch etliche weitere (Logistik-)Firmen ins ehemalige Niemandsland zwischen der Bundesrepublik und der DDR gezogen und die dortige Wirtschaft angekurbelt.