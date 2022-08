Wirtschaft : Das tun die Betriebe für den Klimaschutz

Trier Klimaschutz als Unternehmensstrategie: Wer erfolgreich sein und wachsen will, muss sich Ziele setzen, um das Klima zu schonen. Denn das soll mittel- bis langfristig Kosten sparen. Die Trierer Uni hat in einer Studie unter 444 Unternehmen herausgearbeitet, wie stark der Wille in der Wirtschaft zum Klimaschutz ist.

Erfolgswille und Klimaschutz gehören unweigerlich zusammen: Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Forschungszentrums Mittelstand der Universität Trier unter 444 verarbeitenden mittelständischen Unternehmen mit 50 bis 3.000 Beschäftigten. In der aktuellen Diskussion um die Einsparung von Energie im kommenden Winter war es das Ziel herauszufinden, ob, wann und wie verarbeitende mittelständische Unternehmen eine Reduzierung ihres CO 2 -Ausstoßes planen. Das Ergebnis ist durchaus spannend: Knapp zwei Drittel der Unternehmen wollen laut der Studie ihre Emissionen bis 2030 reduzieren. Ein Viertel strebt sogar eine CO 2 -Neutralität an.

Professor Jörn Block, Sprecher des Forschungszentrums Mittelstand der Universität Trier sagt: „Die Umfrage hat gezeigt, dass sich doch recht viele Unternehmen Klimaziele gesetzt haben.“ Erstaunlich dabei ist auch: „Die große Mehrheit der Befragten hat dazu in den vergangenen fünf Jahren bereits Anstrengungen unternommen, weniger CO 2 auszustoßen.“

Der Professor für Unternehmensführung verweist auf ein weiteres spannendes Ergebnis: Erfolgreiche und ambitionierte Unternehmen setzen sich eher konkretere Klimaziele. Unternehmen, die in den nächsten Jahren wirtschaftlich wachsen wollen, sind bei den Plänen zur CO 2 -Reduktion tendenziell schon ein Stück weiter als Mitbewerber mit geringeren Wachstumsambitionen. Für die Region Trier nennt Block sowohl die beiden Getränkehersteller Bitburger Brauerei und Gerolsteiner, aber auch der Lebensmittelproduzent Galieo in Trierweiler als positive Beispiele. Auch Unternehmen, die zu den „Hidden Champions“, also den relativ unbekannten Marktführern in Europa oder gar weltweit in ihrem Bereich gehören, haben bereits eher ein Zieljahr für die interne CO 2 -Neutralität festgelegt. „So können sie sich und ihre Produkte vom Wettbewerb abheben und höhere Preise rechtfertigen“, schlussfolgert Block. Die meisten Kunden von Hidden Champions seien andere Unternehmen und von diesen komme gerade der Druck, Emissionen zu bilanzieren und zu reduzieren.

Viele Unternehmen erhoffen sich laut der Umfrage durch die CO 2 -Reduktion eine langfristige Kostensenkung und eine Verbesserung des Unternehmensimages (siehe Grafik). CO 2 -Neutralität anstreben und erreichen sind jedoch zweierlei Dinge. Die Reduktion des internen CO 2 -Ausstoßes wird mit Abstand als die bedeutendste Strategie angesehen.Nur jedes vierte Unternehmen gibt in der telefonischen Befragung der verarbeitenden mittelständischen Unternehmen von Januar bis April 2022 an, dass die CO 2 -Kompensation, also wie zum Beispiel der Kauf von CO 2 -Zertifikaten, eine wichtige Rolle einnimmt.

Dabei ist eine drohende Energieknappheit infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie dessen Auswirkungen auf die Klimaschutzstrategien von Unternehmen in der Studie noch nicht enthalten. „Es wird deutlich, dass sich die Unternehmen vorrangig auf die eigenen CO 2 -Emissionen konzentrieren, bevor sie ihre Lieferkette in den Blick nehmen“, folgert Mitarbeiterin Lena Benz, deren Projekt vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft finanziell und von der Sparkassen-Finanzgruppe ideell unterstützt wird.

Denn für die Unternehmen ist es durchaus schwierig eine saubere, transparente und nachvollziehbare Bilanzierung nach sogenannten Scope 1, 3 und 3 Emissionen umzusetzen, also nach selbst erzeugten, indirekten Emissionen der Energielieferanten und der indirekten Emissionen durch Lieferketten oder bei der Verwendung von Produkten im Nachgang. „Da fehlt es an Erfahrung und Expertise an allen Ecken und Enden“, sagt Professor Block.