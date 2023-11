Auch Regen erwartet Erneute Warnung vor Wind- und Sturmböen in der Region am Wochenende

Trier/Bitburg/Wittlich/Daun/Hermeskeil · Schon am Donnerstag hat ein Orkantief in der Region Schäden angerichtet. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erneut mit kräftigem Wind und teilweise auch mit Sturmböen.

03.11.2023, 19:08 Uhr

Am Wochenende kann es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland regnen und vor allem in höheren Lagen stürmisch werden (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Gerten