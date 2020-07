Verkehr : Stutzt Ryanair dem Hahn die Flügel?

Hebt Ryanair künftig nicht mehr vom Hahn ab? Europas größte Billigairline will die Basis am Hahn aufgrund von Streitigkeiten mit der Pilotengewerkschaft Cockpit über Gehaltskürzungen zum 1. November schließen. Foto: dpa/Thomas Frey

Hahn/Mainz Ein Rückzug des Billigfliegers wäre für den oft krisengeplagten Airport eine der größten Herausforderungen der Geschichte, sagt der Flughafen-Manager. Auch dem Steuerzahler drohen hohe Verluste.

Schocknachrichten gehören zum Flughafen Hahn wie die Start- und Landebahn. Nun will die irische Fluggesellschaft Ryanair ihre Basis im Hunsrück aufgeben. Das klingt dramatisch, ist aber in seinen Auswirkungen schwierig einzuschätzen. Die Billigfluggesellschaft ist für Volten und Spielchen bekannt. „Wir wissen heute noch nicht, was es am Ende bedeuten wird, wenn der Hauptkunde seinen Betrieb am Standort einstellt“, sagt Christoph Goetzmann, zuständig für das operative Geschäft am Hunsrück-Airport. Goetzmann bezeichnet die in Aussicht gestellte Schließung der Ryanair-Basis auf dem Hahn als „eine der größten Herausforderungen, die der Flughafen in seiner Geschichte zu meistern hat“.

Dass das Frachtgeschäft am Hunsrück-Flughafen zurzeit ein Plus von rund 30 Prozent verzeichnet, reicht nicht aus, um den Rückzug von Ryanair zu kompensieren: „Ein Flughafen lebt davon, dass er viele Passagiere hat. Wir sind uns der Bedeutung von Ryanair am Hahn bewusst“, sagt Goetzmann. Was erschwerend hinzukommt: Corona sorge nach wie vor für Einschränkungen bei allen Flughäfen, das mache es schwierig, eine Voraussage für die Zukunft zu treffen. Die Bedingungen könnten sich wöchentlich ändern, so Goetzmann.

Extra Höhen und Tiefen eines Flughafens (dpa) Der ehemalige US-Militär-Airport Hahn ist der größte Flughafen in Rheinland-Pfalz. Er hat schon viele Hochs und Tiefs erlebt. 1993: Die US-Streitkräfte übergeben den Hahn der zivilen Verwaltung. 2007: In diesem Rekordjahr überspringt der Airport laut der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) mit 4 014 898 Fluggästen die Vier-Millionen-Marke. Später sinkt die Zahl der Fluggäste deutlich – bis heute. 6. Juni 2016: Das rheinland-pfälzische Innenministerium gibt den Verkauf des staatlichen Flughafens an die Shanghai Yiqian Trading (SYT) bekannt. Später bläst es den Deal wegen vermuteter krimineller Machenschaften hinter der Minifirma SYT spektakulär wieder ab. 31. Juli 2017: Die EU-Kommission gibt grünes Licht für den zweiten Verkaufsversuch des Landes Rheinland-Pfalz – diesmal zugunsten des chinesischen Mischkonzerns HNA. Künftige öffentliche Zuwendungen des Landes stünden mit den EU-Beihilfevorschriften in Einklang. 9. August 2017: Der Verkauf der rheinland-pfälzischen Hahn-Anteile von 82,5 Prozent für rund 15 Millionen Euro an HNA ist laut Innenministerium unter Dach und Fach. 17,5 Prozent verbleiben beim Land Hessen. 2019: Der Platzhirsch im Passagiergeschäft am Flughafen Hahn, Ryanair, verlagert mehr Flüge zu den benachbarten Airports Frankfurt/Main und Köln/Bonn. Die Zahl der Passagiere am Hahn beträgt laut ADV nur noch 1 496 362. Das sind mehr als zweieinhalb Mal weniger als im Rekordjahr 2007. 2020: Auch der Flughafen Hahn leidet stark unter der Corona-Pandemie. Das Passagiergeschäft bricht wegen Reisebeschränkungen extrem ein. Die Fracht legt deutlich zu: Transportiert werden etwa Schutzmasken.

Dass die irische Billigfluggesellschaft ihre Basis am Hahn zu schließen beabsichtigt, bedeute nicht zwangsläufig, dass Ryanair den Flughafen gar nicht mehr anfliegt. „Es besteht nach wie vor die Option, dass Ryanair die Vorteile des Standorts weiterhin nutzt“, hofft Goetzmann.

Auch der Landeshaushalt trägt ein großes finanzielles Risiko: Rheinland-Pfalz hat seinen Flughafenanteil von 82,5 Prozent 2017 zwar an den chinesischen Mischkonzern HNA verkauft. Allerdings verpflichtet der Verkaufsvertrag das Land bis 2024 zu Betriebs- (maximal 25,3 Millionen Euro) und Investitionsbeihilfen (maximal 22,6 Millionen Euro) sowie Sicherheitskosten von maximal 27 Millionen Euro (bis 2025). Dazu haftet der Steuerzahler für etwaige Umweltschäden, und das Land hat bei einem Grundstückskauf der Betreibergesellschaft mit 80 Prozent gebürgt. Diese Garantie gilt bis 2028. Im schlimmsten Fall würden also 106,2 Millionen Euro aus der Staatskasse fließen.

Bislang bewilligte das Land dem Betreiber seit 2017 nach Angaben des Innenministeriums 10,3 Millionen Euro an Betriebsbeihilfen, 5,3 Millionen Euro an Sicherheitskosten und 4,8 Millionen Euro an Investitionsbeihilfen.