American Football : Der Super Bowl 2023 – Alle Infos im Überblick

Eines der größten Sportereignisse der Welt geht dieses Jahr in die 57. Runde. Wo gespielt wird, wer das Spektakel überträgt und was Zuschauer während der Half-Time-Show erwartet.

Wann findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl wird in der Nacht zum Montag vom 12. Februar auf den 13. Februar ausgetragen. Das Spiel startet um 0.30 Uhr deutscher Zeit und dauert inklusive aller Pausen in der Regel circa vier Stunden.

Wo findet der Super Bowl statt?

Der 57. Super Bowl wird im State Farm Stadium in Glendale in Arizona stattfinden, dem Stadion der Arizona Cardinals.

Wer tritt im Super Bowl 2023 an?

Die finalen Teilnehmer stehen aktuell noch nicht fest. Im Super Bowl treten die Gewinner der beiden großen US-amerikanischen Football-Ligen AFC und NFC gegeneinander an. Jeweils sieben Teams aus beiden Ligen spielen in den Playoffs der NFL um den Einzug in den Super Bowl. Die finalen Teilnehmer werden in den Conference Finals am 29. Januar bestimmt.