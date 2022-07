Tanken : Luxemburg verlängert Tankrabatt

Foto: dpa/Sven Hoppe

Luxemburg Glück für Tanktouristen und Grenzgänger: So sind die Spritpreise im Großherzogtum nicht nur zum Wochenende ein Stück nach unten gerutscht, auch der Tankrabatt je Liter Sprit ist bis Ende August verlängert worden. Was das bedeutet.

Wer zum Tanken nach Luxemburg fahren möchte, hat nun gleich doppelten Anreiz erhalten. So sind am Wochenende alle Spritsorten an den Zapfsäulen drei bis vier Cent günstiger geworden. Zudem wird der Tankrabatt von 7,5 Cent an den Luxemburger Tankstellen bis Ende August verlängert. Laut dem Finanzministerium des Großherzogtums sollen die Verbraucher des Landes damit in der Energiekrise entlastet werden. Dieses Vorhaben wurde nun auch durch den Regierungsrat bestätigt. Auf den Luxemburger Staat kommen somit Mehrkosten von rund 11,5 Millionen Euro zu.

Frankreich verlängert Rabatte an Zapfsäulen sogar bis zum Jahresende

Als Grund für diesen Entschluss wird unter anderem auch der deutsche Tankrabatt genannt. Auch dieser läuft Ende August aus. Mit dem deutschen Tankrabatt wird die Energiesteuer vorübergehend gesenkt – und zwar auf das europarechtlich vorgeschriebene Mindestmaß. Konkret bedeutet das, dass Benzin um 29,55 Cent pro Liter und Diesel um 14,04 Cent pro Liter günstiger geworden sind (ohne Auswirkung auf die Mehrwertsteuer). Damit kann es sich nun im Einzelfall wieder für mehr Grenzgänger und Tanktouristen lohnen, in Luxemburg zu tanken. Denn da der Sprit in den vergangenen Wochen in Deutschland günstiger als in Luxemburg wurde, hat der Tanktourismus spürbar nachgelassen und sich von Luxemburg nach Deutschland und in die anderen Nachbarländer umgekehrt.

Der luxemburgische Erdölverband (Groupement pétrolier luxembourgeois, GPL) begrüßte die Verlängerung, bedauerte jedoch, dass der Kraftstoffrabatt nicht bis Ende September gilt – so wie es in Belgien der Fall ist. Frankreich verlängert seine Rabatte an den Zapfsäulen sogar bis zum Jahresende. Hier ist von einem Rabatt von zunächst 20 und später zehn Cent je Liter die Rede.