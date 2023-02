Erdbeben in der Türkei : Fast ein Wunder: Team mit Trierern rettet 15-Jährige aus eingestürztem Haus - nach 110 Stunden!

Mit der weißen Einsatzleiter-Weste rechts: Florian Zonker. Neben ihm Christoph Reuter. Die beiden Trierer Feuerwehrleute sind mit dem Hilfsteam von @fire im Erdbebengebiet in der Türkei im Einsatz, um Menschenleben zu retten. Foto: @fire

Das deutsche Rettungsteam @fire konnte am Freitagabend in einer gemeinsamen Rettungsaktion mit anderen europäischen Teams ein 15-Jähriges Mädchen retten. Nachdem sie mehr als 110 Stunden in Kahramanmaras verschüttet gewesen war, grenzt die Rettung an ein Wunder.

In einer gemeinsamen Rettungsaktion mit den Rettungsteams SARAID (UK), SARUV (AT) und AKDF (TR) konnte das Light USAR Team von @fire (DE) am Freitagabend in Kahramanmaraş erneut ein Menschenleben retten, berichtet die Retutngsorganisation. Ein 15-jähriges Mädchen konnte am Nachmittag unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses geortet werden. Mit vereinten Kräften, zu denen auch Helfer aus Trier gehören, begann die Rettungsaktion. Die Helfer gruben einen Tunnel in den Schuttberg. In den Abendstunden die erlösende Nachricht: Das Mädchen konnte laut @fire lebend gerettet werden. Mehr als 110 Stunden nach dem Erdbeben grenzt das an ein Wunder.

Den ganzen Tag über war das 40-köpfige Such- und Rettungsteam von @fire nach eigenen Aussagen in der stark zerstörten Stadt unterwegs und kontrollierte mehrere eingestürzte Häuser auf mögliche Überlebende. Am Morgen hatte einer der Rettungshunde an einem Trümmerberg angeschlagen. Daraufhin wurde technisches Ortungsgerät sowie weitere Rettungshunde eingesetzt. Die Vermutung, dass es einen Überlebenden gibt, bestätigte sich jedoch nicht.

Mit jeder Stunde schwindet die Wahrscheinlichkeit, noch Menschen lebend aus den Trümmern retten zu können. Dennoch setzt das Such- und Rettungsteam von @fire die Suche nach Verschütteten unermüdlich fort. Pausenlos kommen Rettungshunde und technisches Gerät zum Einsatz, um in den zahlreichen eingestürtzten Gebäuden nach Überlebenden zu suchen.

Währenddessen betreibt ein kleines @fire-Team das Reception/Departure Centre (RDC) am Flughafen Adana eigenständig. Die drei @fire-Kräfte haben dort alle Hände voll zu tun, um die An- und Abreise der mittlerweile mehr als 120 internationalen Teams zu registrieren und zu koordinieren. Das RDC ist ein zentraler Baustein bei der Koordinierung der internationalen Hilfe unter dem Dach der „International Search and Rescue Advisory Group“ der Vereinten Nationen (INSARAG).Auch die Sector Coordination Cell (SCC) in Kahramanmaraş konnten von den @fire-Kräften mit einer EDV-Ausstattung unterstützt und per Satellit mit einer Internetverbindung versorgt werden. Durch die SCC werden die lokalen Such- und Rettungsarbeiten in der 665.000 Einwohner zählenden Provinz-Hauptstadt im südlichen Teil Anatoliens koordiniert.