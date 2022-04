Grünes Bauen : Heute im TV: Experten geben Energiespartipps

Trier Die stegenden Energiepreise belasten alle Verbraucher. Das sind gute Ratschläge gefragt, wie man Kosten und Verbrauch senken kann. Bei der TV-Telefonaktion heute, Mittwoch, 17 bis 19 Uhr, gibt es Tipps von vier Experten.

(red) Die heutige Telefonaktion richtet sich vor allem an Hauseigentümer, die eine Heizungsmodernisierung in bestehenden Wohngebäuden planen. In Rheinland-Pfalz heizen rund 80 Prozent der Haushalte mit Öl oder Gas. Fast ein Viertel der Heizungen sind älter als 20 Jahre und müssen voraussichtlich in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Zudem verändert das jüngst verabschiedete Klimapaket die Rahmenbedingungen unter anderem hinsichtlich der Förderung.