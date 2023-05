Trier Wie erkennt man einen Herzinfarkt?

() Das Herz wiegt nur rund 300 Gramm, doch für den Körper wiegt seine Bedeutung schwer. Schwächelt es oder kommt es zu einem Infarkt, ist Gefahr in Verzug. Etwa vier Millionen Menschen leiden hierzulande an einer Herzschwäche. Diese Zahl nennt die Deutsche Herzstiftung. Bei dieser medizinisch als Herzinsuffizienz bezeichneten Erkrankung ist die normale Pumpfunktion des Herzens deutlich gemindert, die Folgen können vielfältig und schwerwiegend sein. So klagen Betroffene etwa über Atemnot beim Treppensteigen oder bei anderen körperlichen Belastungen. Weitere Symptome können sein, dass man müde ist und keinen Appetit hat. Werden die Ursachen beseitigt, kann sich die Lebensqualität der Betroffenen wieder verbessern.