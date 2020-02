Attentäter von Hanau lebte drei Jahre in Trier

Trier/Hanau Nach volksfreund.de-Informationen hat der rechtsextremistische Attentäter von Hanau drei Jahre in Trier gelebt und gearbeitet – bis er entlassen wurde.

Der rechtsextremistische Attentäter Tobias R., der in der Nacht zum Donnerstag in Hanau zehn Menschen, darunter seine Mutter, und anschließend sich selbst getötet hat (der TV berichtete), lebte von 2008 bis 2011 in Trier und arbeitete für eine Vermögensberatung.