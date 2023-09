Erfolgreicher Auftritt Luxemburger räumt bei „The Voice“ ab, obwohl er eigentlich so schüchtern ist

Joel sagt: „Ich habe mich jahrelang nicht getraut, vor anderen Menschen zu singen.“ Gut, dass er sich durchgerungen hat, denn nicht nur das Publikum jubelt. Alle „The Voice“-Coaches wollen ihn in seinem Team haben. Bill Kaulitz ist von seinem Talent überzeugt, ist mit Bruder Tom davon überzeugt, dass man den Kaleo-Song gar nicht besser interpretieren kann. „Du hast ihn sofort zu deinem gemacht“, so Toms anerkennende Worte. Giovanni Zarella sieht dagegen noch Potenzial, das Selbstbewusstsein aufzupolieren. „30 Prozent mehr sind noch drin“, so sein Urteil. Und Shirin David bittet Joel ebenfalls darum, in ihr Team zu kommen.