15-Jährige belästigt - Polizei sucht Mann

Fotofahndung in Essen

Die Essener Polizei sucht mit einem Foto aus einer Überwachungskamera einen jungen Mann, der eine 15-Jährige in einer Straßenbahn belästigt haben soll. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Jugendliche sei am 3. Dezember gegen 16 Uhr mit der Linie 109 in Richtung Essen-Frohnhausen gefahren. An der Haltestelle Thyssen-Krupp stieg laut Polizei ein unbekannter Mann ein und setzte sich auf einen Platz gegenüber der 15-Jährigen.

Die Jugendliche hatte laut Polizei sofort das Gefühl, von dem Mann beobachtet zu werden. An der Haltestelle Frohnhauser Straße habe der Mann angefangen, sich in den Schritt zu greifen. An der Haltestellte Riehlpark sei er ausgestiegen.

Die Polizei hat ein Bild aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und sucht Zeugen. Der Mann sei etwa 20 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und habe blonde, etwa ohrenlange Haare gehabt und gepflegt gewirkt. Er soll eine dunkle, weite Jogginghose und weiße Inear-Kopfhörer getragen haben.

Hinweise nimmt der Ermittler des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

(lsa)