16-Jährige soll Jugendliche erstochen haben

Die Polizei in Dortmund ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Ein 16-jähriges Mädchen soll auf einem Parkdeck eine unwesentlich jüngere Jugendliche erstochen haben.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstagabend auf einem Parkdeck am Bahnhof in Dortmund-Hörde zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 16-Jährigen und einer 15-Jährigen. Dabei wurde die 15-Jährige durch einen Stich so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsmaßnahmen im Krankenhaus starb.

Die 16-Jährige wurde festgenommen. Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen dauern an.