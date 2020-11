Skandal : 160 Beförderungen nach rechtswidrigem System

Mainz Skandal im Umweltministerium von Höfken (Grüne) weitet sich aus – Ex-Abgeordneter: „Grüner Landesverband im Sturzflug“.

Das Ausmaß des Beförderungsskandals im Umweltministerium von Ulrike Höfken (Grüne) hat eine viel größere Dimension, als bisher bekannt. 160 Beförderungen wurden nach einem rechtswidrigem System durchgewunken. Das belegt nun eine Recherche des Südwestrundfunks. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hätte in seinem Beschluss im September kaum schärfere Worte wählen können: „Marodes Beförderungssystem“, „Beförderung nach Gutsherrenart“, „von Willkür geprägtes System“, so das harsche Urteil über die Verwaltungspraxis von Höfken und ihrem Staatssekretär Thomas Griese. Das Verfahren, das ohne „jegliche Feststellung von Leistung, Eignung und Befähigungen“ Beamte befördert, sei rechtswidrig. Unsere Zeitung hatte exklusiv darüber berichtet. Griese musste sich öffentlich entschuldigen. Die neuen Zahlen sprechen für sich: Im vergangenen Jahrzehnt (2011 bis 2020) wurden in knapp zwei Drittel der Fälle keine Beurteilungen ausgestellt, bevor Beamte eine bessere Stellung erhielten (160 von 248 Fälle). In den vergangenen vier Jahren (2017 bis 2020) stiegt diese Quote sogar auf fast 90 Prozent (85 von 95 Fälle). Gerade der letzte Wert muss in einem besonderen Kontext betrachtet werden: Denn nicht erst 2020, sondern bereits 2014 hatte das Verwaltungsgericht Mainz die Beförderungspraxis als rechtswidrig eingestuft. Amtschef Griese, ein ehemaliger Arbeitsrichter, hatte im September betont, dass man durchaus Konsequenzen aus diesem älteren Urteil gezogen habe. Es führte zu einer neuen Richtlinie bei Beförderungen, wurde aber nicht konsequent umgesetzt. „Das ist der ärgerlichste Fehler meiner Laufbahn“, sagte Griese damals. Die aktuellen Erkenntnisse zeichnen ein anderes Bild: Die Richtlinie wurde nicht nur nicht umgesetzt: Die Beurteilungspraxis wurde sogar willkürlich, faktisch in neun von zehn Fällen ausgesetzt.