18-Jährige lässt sich von Schnee durchs Schiebedach überraschen

Eigentlich wollte eine 18-Jährige während der Fahrt nur das Schiebedach ihres Autos aufmachen. Doch das ging nach hinten los: Weil sie beim Öffnen eine Ladung Schnee von oben abbekam, endete die Fahrt im Straßengraben.

Die 18-Jährige erschrak sich durch den vom Schiebedach hineinfallenden Schnee so sehr, dass sie auf einer Landstraße im Kreis Paderborn die Kontrolle über ihren Pkw verlor, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie geriet mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und schleuderte zwischen Paderborn und Lichtenau in den linken Straßengraben.

Die junge Fahrerin und ihr 21 Jahre alter Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall auf der B68 am Montagnachmittag leicht. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine andere Mitfahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

(gaa)