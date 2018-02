später lesen Rekordabwanderung 480.000 Menschen ziehen aus NRW weg Teilen

Noch nie haben so viele Menschen Nordrhein-Westfalen den Rücken gekehrt: Im Jahr 2016 haben 479.200 Menschen das Bundesland verlassen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf berichtete. Darin eingerechnet sind auch Flüchtlinge.