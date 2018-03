Ein Naturspektakel der besonders bedrohlichen Art: Der Vulkan Mayon auf den Phillippinen spuckt seit Tagen Asche und Lava aus. Mehr als 70 000 Menschen haben die Umgebung verlassen.

Aus Furcht vor einem gewaltigen Ausbruch des Vulkans Mayon haben auf den Philippinen mehr als 70 000 Menschen die Umgebung verlassen. Der 2463 Meter hohe Berg spuckte auch am Donnerstag wieder große Mengen Lava in den Himmel. Wegen der gefährlichen Aschewolken musste der Flugverkehr in der Nähe weitgehend eingestellt werden. An den Schulen rund um den Vulkan fällt der Unterricht bereits seit Tagen aus. Der Mayon – etwa 330 Kilometer im Süden der Hauptstadt Manila – ist der aktivste Vulkan des Inselstaats in Südostasien. Viele Anwohner sind in Notunterkünften untergebracht oder haben bei Verwandten Unterschlupf gefunden.

In den vergangenen 500 Jahren brach der Vulkan bereits etwa 50 Mal aus. Bei der jüngsten größeren Eruption kamen im Mai 2013 fünf Wanderer ums Leben.

FOTO: Bullit Marquez / dpa

