So kommen Sie trotz der Sperrung nach Köln

Die Autobahn 1 ist am Wochenende zwischen dem Kreuz Köln-West und Köln-Niehl gesperrt. Ausgerechnet an diesem Wochenende reisen viele Niederländer durch NRW. Was Autofahrer nun wissen müssen.