Müllmänner rodeln in der Mittagspause und werden zum Internethit

Vier Müllmänner haben in Aachen für einen Internethit gesorgt. Sie nutzten ihre Mittagspause, um in einem Park im Schnee zu rodeln. Passanten waren begeistert von der Aktion.

Mustafa Ahmad hat schon viel gesehen. Er betreibt das „Café M“ im Aachener Stadtteil Burtscheid. Was er am vergangenen Mittwoch vor seinem Laden sah, war allerdings eine Überraschung: Vier Müllmänner gehen in ihrer neon-orangefarbenen Bekleidung einen eingeschneiten Hügel im gegenüberliegenden Park hoch und rodeln nacheinander auf Müllsäcken hinunter.

„Ich habe sie bei ihrer zweiten Runde erwischt“, erzählt Ahmad. „Danach sind sie, soweit ich gesehen habe, wieder an die Arbeit gegangen.“ Dass der kleine Berg auf der großen Wiese zum Schlittenfahren genutzt wird, ist nichts Neues: „Wenn es schneit, kommen jeden Tag Kinder hierhin“, sagt der Café-Inhaber. Doch die städtische Müllabfuhr hatte er dort noch nicht beim Rutschen beobachtet.

Die Gäste im Café sowie Passanten auf der Straße waren begeistert von der spontanen Rodel-Partie. „Meine Kunden fanden es super. Diese Mittagspause hat den vier Männern sichtlich Spaß gemacht“, erzählt er.

Am Donnerstagabend veröffentlichte Mustafa Ahmad das Handyvideo auf der Facebook-Seite des Cafés. Dazu schrieb er: „Ich liebe meine Stadt.“ Und das Video ging viral: Innerhalb von 20 Stunden wurde das Video mehr als 75.000 Mal angesehen und fast 850 Mal geteilt. Eine Nutzerin kommentiert: „Ich finde das toll und gönne jedem Arbeiter auch mal fünf Minuten Spaß.“ Eine andere Userin schreibt: „Das Kind im Manne. Schön, Jungs.“

„Ich war total überrascht“, sagt er. „Mit der Reaktion habe ich niemals gerechnet.“ Am Freitagmorgen kam sogar einer der Müllmänner ins Café, um sich beim Café-Betreiber für das Video zu bedanken.

(mba)