Mann fährt in Alpen mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein Mann ist mit seinem Auto in Alpen im Kreis Wesel gegen einen Baum geprallt und an seinen Verletzungen gestorben.

Der Wagen des 32-Jährigen kam aus bislang unbekannten Gründen auf der Bundesstraße 58 von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer starb am Montagabend noch am Unfallort.

(hsr/dpa)