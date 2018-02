An Altweiber wird es sonnig - aber bitter kalt

Die heiße Phase des Straßenkarnevals im Rheinland beginnt mit freundlichem Wetter. Dennoch sollten sich die Jecken warm anziehen.

Die Jecken in Köln, Düsseldorf und Umgebung dürften sich am Donnerstag auf viele Sonnenstunden freuen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag. Es werde aber dennoch ein kalter Tag. "Die Temperaturen liegen in der Mittagszeit um den Gefrierpunkt", sagte sie.

Zum Wochenende hin werde das Wetter wieder unbeständiger, vereinzelt käme es zu leichten Regenschauern. Laut aktueller Prognose lägen die Temperaturen am Karnevalssonntag dafür deutlich höher als noch am Donnerstag. In Düsseldorf seien für Sonntag fünf Grad angesagt. Für den Rosenmontag könnte noch keine endgültige Prognose aufgestellt werden.