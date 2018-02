Anmeldestopp für Ausländer bei Essener Tafeln

Weil der Ausländeranteil unter den Bedürftigen mittlerweile bei über 75 Prozent liegt, lehnt die Essener Tafel Neuanmeldungen von Nicht-Deutschen ab. Dafür gibt es Kritik - aber auch Verständnis.

"Es kommen kaum noch Deutsche, wir haben einen Verdrängungseffekt festgestellt." Andreas Heil ist die Ruhe selbst, wenn er erklärt, was derzeit hohe Wellen schlägt: Die Essener Tafel, in der Heil im Vorstand sitzt, lehnt seit Ende des Jahres Neuanmeldungen von Menschen ohne deutschen Pass ab, weil deren Anteil unter den rund 6000 Bedürftigen mittlerweile bei etwa 75 Prozent liege. Ein Medienbericht der "WAZ" machte das Vorgehen nun öffentlich. Andere Tafeln in NRW reagieren.

Köln: "Auch wir arbeiten am Anschlag"

"Würden wir erfahren, dass eine unserer Ausgabestellen so vorginge, würden wir sie nicht mehr beliefern", sagt beispielsweise Karin Fürhaupter, Vorsitzende der Kölner Tafeln. Sie und ihr Team versorgen insgesamt 130 soziale Einrichtungen in der Domstadt mit Lebensmitteln. "Es widerspricht den Grundsätzen unserer Organisation, die Essensvergabe an eine Staatsangehörigkeit zu koppeln", sagt Fürhaupter.

Das grundsätzliche Problem, dass zu wenig Essen für zu viele Bedürftige vorhanden sei, kenne man auch in Köln. "Auch wir arbeiten am Anschlag, teilweise stoppen Ausgabestellen Neu-Anmeldungen in Gänze", sagt sie. Das Essener Vorgehen, nur bestimmte Bevölkerungsteile zu verbannen, sei jedoch die falsche Konsequenz.

Die Zahl der Bedürftigen steigt

Ganz ähnlich sieht es ihre Kollegin in Düsseldorf. Eva Fischer sitzt im dortigen Tafel-Vorstand, die Organisation versorgt mit 50 Ehrenamtlichen insgesamt neun Ausgabestellen. "Für uns zählt die Bedürftigkeit, nicht die Herkunft. Die Essener Entscheidung spielt vor allem Ausländerfeinden in die Karten", sagt Fischer. Ein Blick in die Sozialen Netzwerke bestätigt ihre Sorge: Der Essener Fall erfuhr dort von ausländerfeindlichen Seiten wie "Germany first News" und verschiedenen AfD-Gruppen und Abgeordneten große Aufmerksamkeit. Dabei seien die geschilderten Verhältnisse aus Essen "nicht repräsentativ für andere Tafeln, vor allem nicht für uns", sagt Fischer.

Doch auch bei den Düsseldorfer Tafeln gibt es Probleme: "Natürlich sind 7000 Flüchtlinge auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen", sagt Fischer. Das Hauptproblem dabei: "Die Zahl der Bedürftigen steigt, aber die Zahl der Lebensmittel nicht", sagt Fischer. Zwischenzeitlich müsse man daher Neuaufnahmen aussetzen – das gelte dann aber für Bedürftige aller Nationalitäten.

Zurück nach Essen. Andreas Heil hatte die kritischen Reaktionen erwartet. "Wir distanzieren uns ganz klar von irgendwelchen Hetzern, die unsere Maßnahme für Fremdenhass missbrauchen", sagt er. Dennoch sei die Entscheidung richtig und notwendig gewesen. "Sobald die Türen zur Essensausgabe geöffnet wurden, kam es immer wieder zu tumultartigen Szenen. Das hat gerade ältere Deutsche verschreckt, die kommen nicht mehr", sagt Heil.

Mönchengladbach führte Extra-Tag für Flüchtlinge ein

Verständnis, wenn auch keinen Zuspruch, bekommt die Essener Tafel vom NRW-Landesverband. Deren stellvertretende Vorsitzende Claudia Manousek sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: "In Städten mit vielen Flüchtlingen, wie eben Essen, ist der Druck auf die Tafeln besonders groß." Letztlich sei jeder Verein selbstständig und treffe eigene Entscheidungen, mit Problemen umzugehen. "Wir als Landesverband müssen diese Entscheidungen akzeptieren, auch wenn wir sie nicht gutheißen", sagt Manousek.

Sie kritisiert am Essener Vorgehen aber vor allem die Begründung des hohen Ausländeranteils: "Landesweit haben wir glücklicherweise sehr viele deutsche Kunden verloren, weil sie in den letzten Jahren eine Arbeit gefunden haben. Demgegenüber stehen viele Flüchtlinge, die erst seit zwei oder drei Jahren hier leben und deshalb auch auf die Hilfe der Tafeln angewiesen sind", sagt die Leiterin der Dormagener Tafel. Deutschlandweit gibt es mehr als 930 Tafeln, die Lebensmittel an Bedürftige verteilen.

Allerdings ist die Essener Tafel nicht die erste ihrer Art, die Konsequenzen gezogen hat, als viele Flüchtlinge zeitgleich Neukunden werden wollten. Die Mönchengladbacher Tafel richtete auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 einen zusätzlichen Ausgabetag für Geflüchtete ein. "Wir haben und hatten genügend Lebensmittel, um alle zu versorgen. Durch den zusätzlichen Ausgabetag hat sich die Situation beim Verteilen aber merklich entspannt", sagt Monika Bartsch, Vorsitzende der Mönchengladbacher Tafel. Inzwischen sei die Zahl der Geflüchteten soweit zurückgegangen, dass "wir nach zwei Stunden Vergabe alle versorgt haben", sagt Bartsch.

In Essen hat sich die Situation seit Inkrafttreten des Vorstandsbeschlusses Ende Dezember noch nicht entspannt. Aber: "Die Entscheidung wird von den meisten Ausländern akzeptiert. Bislang gab es keine neuen Probleme", berichtet Heil. Allerdings sei auch der Anteil deutscher Bedürftiger noch nicht merklich gestiegen. "Vielleicht erfahren einige jetzt durch die Berichterstattung, dass wir gezielt auf sie zugehen wollen", sagt Heil und stellt gleichzeitig aber auch eine Rückkehr zum alten System in Aussicht: "Die Entscheidung ist vor allem für kurz- und mittelfristige Veränderungen gedacht, aber nicht dauerhaft gültig." Einen genauen Zeitraum will er aber nicht nennen. "Wir wollen unsere Kundenverhältnisse erstmal wieder ins Lot bringen."