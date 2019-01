Gegen den 50-Jährigen aus Essen, der sein Auto gezielt in Ausländer gesteuert hat, ist Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Mordes erlassen worden. Acht Menschen wurden verletzt, eine Frau musste notoperiert werden.

Der 50-Jährige war in der Silvesternacht mit seinem Auto in Bottrop und Essen in Menschenansammlungen gefahren. Dadurch verletzte der Tatverdächtige nach bisherigen Erkenntnissen acht Personen, davon eine schwer.

Angaben der Polizei zufolge wurde bei dem ersten Angriff auf Fußgänger gegen 23.45 Uhr an der Osterfelder Straße in Bottrop niemand verletzt. Auf dem Berliner Platz in Bottrop erfasste der Mann mit dem Wagen eine 46-jährige Frau aus Syrien, die lebensgefährlich verletzt wurde. Aktuell besteht nach einer erfolgreichen Notoperation keine Lebensgefahr mehr. Der 48-jährige Ehemann und die beiden 16 und 27 Jahre alten Töchter wurden ebenfalls verletzt. Weiterhin mussten ein vierjähriger Junge und seine 29-jährige Mutter aus Afghanistan sowie ein zehnjähriges Mädchen aus Syrien aufgrund ihrer Verletzungen ärztlich behandelt werden.

Der Beschuldigte versuchte anschließend, an der Schloßstraße in Essen in eine Gruppe wartender Fußgänger zu fahren - hier konnten die Personen rechtzeitig ausweichen. Bevor Polizisten den Fahrer an der Straße Rabenhorst in Essen festnahmen, erfasste er an der Frintroper Straße einen 34-jährigen Essener mit türkischen Wurzeln und verletzte ihn am Fuß.

Der 50-Jährige ist nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlern polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei fordert Augenzeugen auf, Tatvideos nicht im zu Internet verbreiten, sondern den Behörden zur Verfügung gestellt werden. Außerdem wurden Zeugen gebeten, sich unter der Hotline 0800 3040303 zu melden.

(lukra/mba/dpa/rtr/AFP)