Auto kracht in Gegenverkehr - ein Toter und fünf Verletzte

Schwerer Unfall in Simmerath

Sein Auto geriet in den Gegenverkehr: Ein 21-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße in Simmerath nahe der belgischen Grenze ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Unter den Verletzten sind eine 33 Jahre alte Mutter und ihre beiden zwei und fünf Jahre alten Kinder, wie ein Sprecher der Aachener Polizei am Dienstag sagte.

Demnach geriet der Wagen des 21-Jährigen am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und krachte dort mit dem Auto der 33-Jährigen zusammen.

Der junge Fahrer starb noch am Unfallort. Zwei weitere Insassen in seinem Wagen, ein 20- und ein 19-Jähriger, wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Mutter, Sohn und Tochter wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

Zahlreiche Rettungskräfte sowie Notfallseelsorger und ein Sachverständiger waren im Einsatz. Die Landstraße zwischen den Ortsteilen Lammersdorf und Rollesbroich blieb die Nacht über gesperrt. Zuvor hatten die "Aachener Nachrichten" berichtet.

