Bei Bauarbeiten in Essen ist am Mittwoch eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Mittwochabend wurde sie erfolgreich entschärft.